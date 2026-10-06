Соболезнований мало: губернатор Окинавы потребует извинений от США

Губернатор префектуры Окинава Гэнта Кодзя намерен потребовать от премьер-министра Санаэ Такаити снизить бремя от американских военных объектов в префектуре, сообщило агентство Kyodo. Поводом стал инцидент с убийством местной жительницы, в котором подозревается морпех США.

Кодзя сделает это в ходе предстоящей личной встречи с премьером, запланированной на 7 октября. Для этого он специально отправится в Токио.

До этого губернатор подчеркнул, что будет добиваться извинений от военного командования США. Оно принесло соболезнования семье убитой, но прямых извинений не приносило.

Кодзя заявил, что этого недостаточно. Он пообещал, что как только вина убийцы будет официально доказана, он будет добиваться официальных извинений семье жертвы и всем жителям Окинавы.

4 октября на Окинаве арестовали 20-летнего американского морского пехотинца. Его подозревают в убийстве и ограблении 39-летней женщины в городе Наха. Арестованный причастность к убийству отрицает.

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги вызвал посла США в Токио Джорджа Гласса и выразил ему протест. Министр обороны Синдзиро Коидзуми потребовал от командующего ВС США в Японии принять жесткие меры по наведению дисциплины в войсках. Такаити резко осудила случившееся в парламенте.

На Окинаве сосредоточено более 70% площади всех объектов американских вооруженных сил в Японии. Там же расположена крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Происшествия с военными США на острове происходят практически постоянно.

Такаити осудила убийство на Окинаве в парламенте Японии.

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