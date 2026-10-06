Сотрудница банка в курортном городе России украла 24 млн

Сотрудница банка в Севастополе украла 24 млн и получила 5 лет колонии

Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор бывшей сотруднице банка. Ее признали виновной в хищении вкладов на сумму свыше 24 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура города.

Женщина работала менеджером операционного офиса. С 2016 по 2022 год она убеждала клиентов открывать вклады. Затем подделывала документы и переводила их деньги на свой счет.

Всего пострадали 22 клиента и сам банк. Преступление раскрылось после того, как один из клиентов попросил вернуть вклад.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако исполнение приговора отсрочено до достижения ребенком осужденной 14 лет. Также женщина должна выплатить штраф 120 тысяч рублей.

Банк полностью возместил клиентам причиненный ущерб. Приговор вступил в законную силу.