Сталкер 16 лет терроризирует свою школьную любовь в Уфе

В Уфе женщина по имени Ксения уже 16 лет живет под преследованием бывшего одноклассника Ефима. Об этом она рассказала Telegram-каналу BAZA.

Их общение началось в 2010 году после совместного похода в кино. Ксения воспринимала встречу как дружескую, а Ефим — как свидание. Девушка сразу дала понять, что не хочет отношений, но это его не остановило.

Сначала он дарил цветы и подарки, затем перешел к слежке и странным посланиям. В сообщениях он писал, что их души должны соединить ангелы, и обещал оберегать.

Ксения окончила институт, вышла замуж и родила детей, но Ефим считал ее семью ненастоящей. Однажды он проник в ее квартиру и потребовал показать свидетельство о браке и документы на детей. Женщина подчинилась, но он разорвал бумаги. Ксении пришлось убегать.

Против сталкера возбудили несколько уголовных дел, однако под стражу его не взяли. Преследования продолжаются. Женщина до сих пор опасается за свою безопасность и безопасность близких.