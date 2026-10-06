Стало известно о возгорании на НПЗ в Венесуэле

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщает, что в Венесуэле один из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) приостановил работу из-за возгорания.

Данные агентства свидетельствуют, что речь идет об НПЗ, расположенном в северо-западном штате Фалькон.

Собеседник агентства утверждают, что видели пламя и дым. Отмечается, что огонь был взят под контроль, два сотрудника предприятия эвакуированы.

В Reuters добавили, что государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petr leos de Venezuela, S. A. (PDVSA) не ответила на запрос агентства о комментарии.