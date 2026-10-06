...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 1045

Стало известно о возгорании на НПЗ в Венесуэле

Reuters: НПЗ в венесуэльском штате Фалькон приостановил работу из-за возгорания

Reuters: НПЗ в венесуэльском штате Фалькон приостановил работу из-за возгорания

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщает, что в Венесуэле один из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) приостановил работу из-за возгорания.

Данные агентства свидетельствуют, что речь идет об НПЗ, расположенном в северо-западном штате Фалькон.

Собеседник агентства утверждают, что видели пламя и дым. Отмечается, что огонь был взят под контроль, два сотрудника предприятия эвакуированы.

В Reuters добавили, что государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petr leos de Venezuela, S. A. (PDVSA) не ответила на запрос агентства о комментарии. 

Подписаться

Автор:
Венесуэла Пожар