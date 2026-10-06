Страшный пожар в Скопине: ребенок и пенсионерка погибли в огне

В рязанском Скопине при пожаре в частном доме погибли ребенок и пожилая женщина

В городе Скопине Рязанской области произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об инциденте сообщили в прокуратуре региона, отметив, что дом принадлежал многодетной семье.

«В результате происшествия погибли несовершеннолетний ребенок и пожилая женщина, остальные члены семьи обращались за медицинской помощью», — сообщила прокуратура Рязанской области в своем канале на платформе «Макс». Пострадавшие, оставшиеся в живых, прошли осмотр у врачей для оказания необходимой помощи.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать специалисты. «Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы», — добавили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что держат ситуацию на особом контроле. Ведомство осуществляет надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, которая проводится органами предварительного расследования для установления всех обстоятельств случившегося.