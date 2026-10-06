Священник признался в 109 эпизодах разврата с мальчиками

В Лондондерри священник признал вину по 109 случаев разврата с мальчиками

59-летний священник Эдвард Галлахер признал себя виновным по 109 эпизодам, связанным с сексуальной эксплуатацией мальчиков через интернет. Об этом 5 октября сообщил ITV News. Признательные показания он дал в Королевском суде Лондондерри.

Преступления совершались с июня 2023 года по апрель 2025-го. Среди обвинений — десятки попыток склонить несовершеннолетних к отправке интимных изображений, попытки сексуального общения с детьми, хранение запрещенных материалов и склонение мальчиков к действиям сексуального характера.

После задержания священника отстранили от служения. Сейчас он находится под стражей.

Приговор огласят 9 декабря. Епископ Дерри Майкл Роутер заявил, что намерен просить Ватикан о лишении Галлахера духовного сана.