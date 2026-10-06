Священник признался в 109 преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних

В Ирландии священник признал вину в сотне сексуальных преступлений против детей

В Северной Ирландии 59-летний католический священник Эдвард Галлахер признал себя виновным по 109 эпизодам преступлений сексуального характера. Об этом сообщает BBC.

Дело рассматривалось в Королевском суде Лондондерри. Среди предъявленных Галлахеру обвинений — попытка сексуального общения с ребенком младше 16 лет, хранение непристойных изображений детей и других запрещенных материалов, а также попытка склонить несовершеннолетнего к дeйствиям сексуального характера. Преступления относятся к периоду с июня 2023-го по апрель 2025 года.

Приговор священнику планируется вынести 9 декабря. До заседания он останется под стражей в тюрьме Магхаберри. Полиция Северной Ирландии приветствовала признание обвиняемым вины по всем пунктам.

Епископ Дерри Майкл Роутер заявил, что намерен обратиться в Ватикан с требованием лишить Галлахера духовного сана. По его словам, епархия продолжит сотрудничать с правоохранительными органами, а главной заботой церкви остаются пострадавшие от преступлений.

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