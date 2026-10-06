Тринадцать БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Системой противовоздушной обороны Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
На фоне атак московские аэропорты работают с ограничениями. Шереметьево временно не принимает и не отправляет самолеты. Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию. Также закрыт Жуковский.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов у авиакомпаний, а также через онлайн-табло.
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