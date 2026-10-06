Тринадцать БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении 13 дронов над Москвой

Системой противовоздушной обороны Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

На фоне атак московские аэропорты работают с ограничениями. Шереметьево временно не принимает и не отправляет самолеты. Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию. Также закрыт Жуковский.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов у авиакомпаний, а также через онлайн-табло.

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