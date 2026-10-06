Троих пропавших детей нашли мертвыми в багажнике застрявшей в грязи машины

Полиция Ганы расследует гибель троих детей в возрасте трех, пяти и семи лет, тела которых обнаружили в багажнике Hyundai Tucson неподалеку от зоопарка в городе Тамале. Мальчики считались пропавшими после того, как утром 4 октября ушли на религиозные занятия и не вернулись домой. Об этом пишет новостной портал Onua Online.

Поиски продолжались до раннего утра следующего дня. Около 5:00 местные жители обнаружили детей в багажнике черного внедорожника, который застрял в грязи на дороге. Прибывшие полицейские установили, что две двери машины были открыты, тогда как остальные, включая багажник, оставались запертыми.

По предварительной информации следствия, автомобиль принадлежит сотруднику Иммиграционной службы Ганы. Владелец утверждает, что машина застряла на этом месте примерно за пять дней до обнаружения детей. Мужчину задержали и направили в Аккру для проведения дальнейших следственных дeйствий.

К расследованию подключили специальную группу следователей по убийствам, криминалистов и сотрудников разведывательных подразделений. Автомобиль изъят для экспертизы, которая должна помочь установить, как дети оказались внутри машины и что стало причиной их смерти.

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