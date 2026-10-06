Тысячи первокурсниц подверглись изнасилованию к моменту окончания университета: «скрытая эпидемия»

После скандала вокруг предполагаемого группового изнасилования в Корнеллском университете новые данные показывают, что проблема не ограничивается США. Так, в Великобритании до 7,7 процента студенток подвергаются изнасилованию или нападению, а ещё 5,1 процента заканчивается неудачным попыткам. Эксперт Кэти Уайт отмечает, что «Сектор высшего образования отрицает масштаб проблемы».

До 27 тысяч женщин, поступающих в университет этой осенью, могут стать жертвами изнасилования к моменту выпуска. Такое предупреждение выпустили в Великобритании. Согласно анализу, каждая восьмая студентка может столкнуться с изнасилованием, попыткой изнасилования или нападением. Эксперт Кэти Уайт отметила: «Эти цифры рассказывают мрачную историю о сексуальном насилии в наших университетах. Университеты должны честно отнестись к проблеме и предпринять решительные действия».

Учитывая, что этой осенью около 215 тысяч женщин начали получать степень бакалавра, британская организация проанализировала исследование о сексуальных домогательствах Управления по делам студентов (OfS). Данные показывают: до 7,7 процентов студенток подвергаются изнасилованиям или нападениям с проникновением, ещё до 5,1 процентов заявили о неудачных попытках. Если это распространить на нынешних первокурсниц, до 27 тысяч человек могут пострадать. Реальные цифры могут быть ниже, но незначительно. Уайт рассказала, что одна студентка рассказал ей: «У нас в доме пять девочек, и три из нас были изнасилованы».

«Университеты обязаны обеспечить, чтобы женщины могли получить степень без одного шанса из семи, что кто-то попытается их изнасиловать», — добавила она.

Реальность университетского изнасилования оказалась в центре внимания после возобновления расследования предполагаемого группового изнасилования в Корнелле в 2024 году. Напомним, что бывшая студентка утверждает, что семеро мужчин нападали на неё в состоянии опьянения. Отмечается, что подобное «широко распространено» и в британских кампусах: «У нас есть спортивные клубы и общества, где процветает культура изнасилования. Собирается вместе много мальчиков, подначивающих друг друга». Так, в сентябре университет Бата начал расследование заявлений о том, что члены регбийного клуба планировали «опоить» студенток, однако клуб это опроверг.

Студенты рассказывают: «Я училась на 2-м курсе. Мне было 19. Я выпила всего 2–3 рюмки, потеряла сознание и ничего не помню. Проснулась голой рядом с незнакомым парнем. Он сказал: "Мы переспали, но это нормально". Затем попытался снова, я была в сознании и говорила "нет", но он не остановился. Это повторялось. Потом он спросил: "Я ведь не насиловал тебя, правда?" Я лежала потрясённая».

Эксперты добавляют: «Что особенно беспокоит — реакция университетов. Выживших обманывают, их допрашивают чаще, чем преступника. Жертвам приходится в одиночку справляться со сложной системой, а преступники считаются невиновными. Университеты подводят своих студентов».

Президент английского подразделения Национального союза студентов Великобритании Фейвор Сэмюэл пояснил: «Студентам не нужны ужасающие сообщения, чтобы знать, что вузы слишком часто небезопасны для женщин. Более половины случаев сексуального насилия происходят с сентября по ноябрь. Первокурсники в незнакомой обстановке подвергаются повышенному риску. Нам нужно, чтобы каждый университет внедрил анонимное информирование и придерживался абсолютной нетерпимости к сексуальному насилию».

Управление по делам студентов заявило: «Каждый студент должен быть уверен в безопасности. В прошлом году мы ввели новые правила, требующие эффективной политики предотвращения домогательств и поддержки студентов. Многие учебные заведения работают хорошо, но необходимо сделать гораздо больше. Мы планируем повторное исследование в следующем году».