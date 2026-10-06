Украинские войска нанесли повторный удар по спасателям в ЛНР

ВСУ нанесли удар по территории больницы в Лисичанске Луганской Народной Республики. В результате атаки повреждены фасад здания и транспортные средства. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, никто из пациентов и медицинского персонала не пострадал.

При ударе возник пожар. На место прибыли сотрудники МЧС России. Во время ликвидации возгорания украинские войска нанесли повторный прицельный удар по спасателям. Личный состав успел отойти в укрытие.

Пасечник написал об этом в своём канале на платформе «Макс». Других подробностей он не привёл. Информация уточняется.

Ранее Пасечник заявлял, что украинские дроны атакуют гражданский транспорт, в том числе доставляющий продукты и другие жизненно важные товары. По его мнению, такие удары направлены на раскачивание социальной напряжённости и политической стабильности. Также он говорил, что прифронтовые города ЛНР, включая Лисичанск, Северодонецк, Сватово, Троицк, Рубежное и Кременную, получают топливо, лекарства и продукты, а жители получают пенсии, несмотря на сложности.

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