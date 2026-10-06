В Домодедовском районе в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали семь человек

В Домодедовском районе в ходе атаки БПЛА ВСУ пострадали семь человек

В Домодедовском районе Московской области в результате атаки беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В том числе один ребенок. Об этом сегодня, 6 октября, рассказала глава округа Евгения Хрусталева.

По ее словам, трех пострадавших госпитализировали. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Также в округе есть один погибший.

Трагедия случилась в селе Лобаново. Под обрушившимися конструкциями частного дома спасатели обнаружили погибшего мужчину 1955 года рождения.

Ранее наше издание сообщало, что 504 БПЛА ВСУ сбили в небе над российским регионом за сутки. Об этом сегодня, 6 октября, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

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