В Горловке увеличилось число пострадавших от атак ВСУ

В Горловке ранены восемь человек после ударов ВСУ

Глава городского округа Горловка Иван Приходько проинформировал, что количество пострадавших от украинских атак возросло до восьми. Об этом он написал в своём канале на платформе «Макс». По его данным, речь идёт о мирных жителях, получивших ранения.

До этого Приходько сообщал об ударе беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Калининском районе. Как уточнил директор компании-перевозчика «Горсвет» Владимир Миронов, дрон попал в крышу транспортного средства. В автобусе ехали рабочие местного молокозавода.

Таким образом, число раненых в Горловке достигло восьми. Других деталей о состоянии пострадавших мэр не раскрыл. Информация продолжает уточняться.

Ранее сообщалось, что в Горловке число раненых при атаках украинских беспилотников увеличивалось сначала до двух, затем до трёх. Кроме того, при ударах дронов по рынку в Никитовском районе и торговому объекту в Центрально-Городском районе города погибли две мирные жительницы. В оперативных службах тогда сообщали об одном погибшем и пяти пострадавших, позже количество жертв выросло до двух.

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