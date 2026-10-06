В КЧР спасли женщину и ребенка, потерявшихся в горах

Женщина и ребенок заблудились в горах КЧР по пути к Софийским озерам

В горах Карачаево-Черкесии спасатели помогли женщине и ребенку, которые сбились с туристического маршрута к Софийским озерам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в мессенджере «Макс».

Туристов из Республики Карелия сопровождали до поселка Архыз. Медицинская помощь им не потребовалась.

Для поиска привлекали сотрудников Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС имени В. М. Дзераева. В МЧС напомнили, что осенью походы в высокогорье опасны из-за короткого светового дня и низких температур.