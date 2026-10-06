В Киев вернулись бензиновые генераторы

Украинский портал «Новости.Live» сообщил, что в Киеве начались отключения электроэнергии, и горожане стали подключать генераторы. По данным издания, в ряде районов столицы пропало электроснабжение или возникли серьёзные перебои со светом.

На улицы Киева вернулись бензиновые генераторы. Их используют как предприниматели, так и местные жители. Об этом сообщают украинские журналисты.

Во вторник национальная энергетическая компания «Укрэнерго» проинформировала, что в ряде регионов Украины вводятся графики отключения электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей. Компания не уточнила, какие именно регионы затронуты.

Ранее сообщалось, что в северной части Донецка введены веерные отключения из-за ремонтных работ после ударов ВСУ по энергообъектам. Председатель правительства ДНР Андрей Чертков говорил, что на ликвидацию последствий может уйти до двух недель. Глава ДНР Денис Пушилин 5 октября сообщал, что отключения после ударов по энергосистеме затронули около 420 тыс. абонентов. Также «Укрэнерго» сообщала об отключениях в Харьковской, Сумской, Житомирской и Винницкой областях и на подконтрольной ВСУ части ДНР.

Читайте также:

Жители Украины стали воспринимать Киев как более опасный город

В Киеве начались перебои с электроснабжением