В небе над российским регионом сбили 4 украинских БПЛА

Над Тульской областью сбили четыре украинских БПЛА

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Сегодня, 6 октября, над Тульской областью сбили четыре украинских беспилотника.

Об этом рассказал глава региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте падения обломков работают оперативные службы.

К слову, за минувшую ночь в Тульской области было ликвидировано 32 беспилотника. А в Брянской области за сутки сбили 504 беспилотника ВСУ. Пострадали два человека.

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