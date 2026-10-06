В новом регионе РФ при атаках ВСУ получили ранения мирные жители

В Каменско-Днепровском округе Запорожской области при ударах ВСУ ранены двое

Администрация Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области сообщила, что два человека пострадали в округе в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ).

Соответствующая информация приводится в публикации в аккаунте администрации на платформе MAX.

Как заметили представители администрации, за прошедшие дни со стороны украинских боевиков зафиксирована серия атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору.

Отмечается, что в результате ударов БПЛА пострадали мирные жители, и в медучреждения региона с ранениями разной степени тяжести обратились два человека, которым оказывается вся необходимая помощь.