В Петербурге пассажир устроил погром и распылил огнетушитель в троллейбусе

В центре Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего жителя Иркутской области. Мужчину подозревают в хулиганстве в троллейбусе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на Кирочной улице. Пассажир, находившийся в состоянии опьянения, вел себя вызывающе. На замечания других пассажиров он ответил агрессией. Мужчина сорвал аварийный молоток и разбил им окно. Затем он распылил в салоне огнетушитель.

Водитель сразу остановил троллейбус на остановке. Хулиган вышел из транспорта и перелез через ограду. Так он оказался на территории медуниверситета. Скрыться ему не дали прибывшие сотрудники вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции.

Ранее мужчина был судим за кражи. Его также привлекали к административной ответственности. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее в Петербурге двое безработных парней — 18-летний местный житель и 21-летний приезжий из Якутии — устроили погром в автобусе «МАЗ» на Ленинском проспекте. Вечером 8 сентября они сорвали аварийный молоток и разбили им стекло в двери, после чего скрылись. Подозреваемых задержали на следующий день, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.