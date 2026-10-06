В Петербурге полуторагодовалый ребенок застрял рукой в движущемся эскалаторе

Полуторагодовалый мальчик получил серьезную травму руки на станции метро "Бухарестская" в Петербурге. Кисть ребенка по неосторожности оказалась в движущемся механизме эскалатора. Малыша доставили в Педиатрический университет, сообщили в пресс-службе вуза.

У ребенка диагностировали открытый перелом фаланги безымянного пальца, а также рваные раны среднего и безымянного пальцев правой руки. Инцидент произошел в понедельник вечером.

Врачи уже провели операцию: мальчику сделали кожную пластику и зашили рану. Сейчас он получает антибактериальную терапию.

В дальнейшем ребенку предстоит реабилитация. Медики рассчитывают, что курс поможет полностью восстановить функции поврежденной кисти.

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