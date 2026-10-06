В Подмосковье выросло число погибших и пострадавших при атаке БПЛА

Два человека погибли при атаке дронов на Подмосковье

В Московской области в результате атаки беспилотников погибли два человека. Еще девять получили ранения. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

В Барыбино спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома тело 71-летнего мужчины. Женщина, которая находилась в доме, пострадала. Кроме того, в поселке Радумля Солнечногорского округа погиб 20-летний мужчина.

Губернатор назвал атаку одной из крупнейших. Он выразил соболезнования родным и близким погибших

По данным губернатора, всего в результате атаки пострадали девять человек. Ранее он сообщал о шести пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.