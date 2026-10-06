В районе Сочи горит танкер, пляжи Сириуса закрыты

В акватории Черного моря в районе Сочи загорелся танкер. Власти временно закрыли пляжи федеральной территории "Сириус", сообщил глава ее администрации Дмитрий Плишкин в своем канале в "Максе".

Решение принято в целях безопасности жителей и туристов, заявил Плишкин. Специалисты совместно с Росгидрометом постоянно следят за состоянием воды и воздуха.

Плишкин также призвал жителей и гостей "Сириуса" по возможности не находиться долго на улице и не открывать окна в помещениях.

О результатах мониторинга власти обещают дополнительно информировать население.

Читайте также: Стало известно о попадании неизвестного снаряда в танкер в Ормузе