В российском городе ввели веерные отключения света после атак ВСУ

В северной части Донецка введены веерные отключения электроэнергии. Это связано с ремонтными работами на энергообъектах, которые пострадали от ударов украинских формирований. Об этом проинформировал председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

По его словам, повреждения инфраструктуры оказались достаточно серьёзными. На ликвидацию последствий может уйти от одной до двух недель. На этот период в Киевском районе Донецка будет действовать график веерных отключений. Чертков написал об этом в своём Telegram-канале.

Ранее, 5 октября, глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что отключения электричества после ударов ВСУ по энергосистеме региона затронули около 420 тысяч абонентов. Эти данные приводились в его сообщении.

Напомним, в ДНР уже фиксировались атаки на энергетические объекты. Ночью украинские силы нанесли удары по энергоинфраструктуре, обесточив несколько районов Донецка и Макеевки. Тогда энергетики оперативно приступили к устранению последствий, привлекли дополнительные аварийные бригады и планировали в течение дня максимально вернуть свет и подать воду жителям по графику.

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