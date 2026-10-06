В российском регионе произошла смертельная авария с рейсовым автобусом

В Новосибирской области один человек погиб в ДТП с автобусом

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Карасук - Новосибирск, по предварительным данным, врезался в стоящий грузовой автомобиль, из-за чего один человек погиб и ещё один пострадал.

Авария произошла около 05:00 по местному времени на 130-м километре трассы К-17Р, грузовик, в который въехал автобус, находился на полосе разгона. В момент ДТП в автобусе было 42 пассажира: мужчина на вид около 25 лет скончался от полученных травм, а мужчина на вид 40 лет был доставлен в районную больницу, при этом характер его травм, как и личности погибшего и пострадавшего, пока уточняются.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.