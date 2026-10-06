В столице появились крупные пробки из-за взорванных мостов

У киевских мостов через Днепр появились автомобильные пробки

Большие пробки снова возникают на дорогах, ведущих к киевским мостам через Днепр. Об этом сообщает украинское издание «Новости. Live».

В Telegram-канале опубликованы видеокадры заторов. С чем связаны пробки, не уточняется. Накануне об аналогичной проблеме сообщало издание «Страна».

Ранее Минобороны РФ сообщало о пораженииавтомобильно-железнодорожного моста через Днепр в Киеве. Затем был поражен Северный автотранспортный мост.

Сообщалось также о перекрытиях движения по крупнейшим мостам Киева — Южному, Метро и Патона. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию очень драматичной.

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