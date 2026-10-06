В столице произошли столкновения протестующих с полицией

Протестующие столкнулись с полицией из-за закона о военном суде в Косове

У зданий правительства и парламента Косова произошли столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает Reuters.

Демонстранты требовали принять закон, ограничивающий полномочия суда по военным преступлениям в Гааге. Протест состоялся после того, как суд приговорил бывшего президента Хашима Тачи и еще троих к 81 году заключения.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Демонстранты бросали петарды и камни. По данным полиции, ранения получили не менее 17 человек, включая шесть полицейских. Трое задержаны.

Ранее законодатели одобрили первое чтение поправок к закону о суде. Поправки ограничат сроки 15 годами и позволят обвиняемым апелляции в Верховный суд Косова.

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