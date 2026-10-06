В Тамбове за подготовку теракта на оборонном предприятии задержан мужчина

Сотрудники ФСБ России задержали в Тамбове гражданина РФ 1971 года рождения. Его подозревают в приготовлении теракта: по версии ведомства, мужчина планировал взорвать машины работников одного из оборонных предприятий региона по указке украинских спецслужб. Об этом проинформировал Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, тамбовчанин сам вышел на контакт с куратором из украинских спецслужб в мессенджере. Он выразил готовность взорвать машины, принадлежащие работникам местного предприятия ОПК. Во время подготовки мужчина осмотрел территорию возле объекта и дополнительно запросил у куратора взрывчатку либо уже готовую мину, чтобы собрать самодельную бомбу.

Задержать фигуранта удалось вовремя. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ. Эти нормы касаются приготовления к теракту. Суд отправил мужчину под стражу.

Продолжается работа оперативников и следователей. Проверяется, нет ли в поступках задержанного ещё и состава государственной измены по статье 275 УК России. Выясняются и другие возможные эпизоды его противоправной деятельности.

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