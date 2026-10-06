В Татарстане надземный пешеходный переход рухнул на дорогу, пострадали двое

Два человека пострадали после обрушения надземного пешеходного перехода на Мамадышском тракте в Татарстане. Конструкция упала прямо на проезжую часть возле села Кощаково, сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, причиной происшествия мог стать проезд самосвала с поднятым кузовом. Водитель, предположительно, не рассчитал габариты грузовика и задел переход. После столкновения конструкция рухнула на дорогу, а кузов самосвала оказался под обломками.
Из-за аварии движение на участке практически остановилось. На дороге образовалась большая пробка. Трасса ведет к развязке с федеральной дорогой М-7 "Волга".
На месте работают экстренные службы. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
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