В Ульяновске поймали банду, устроившую стрельбу 10 лет назад

В Ульяновске раскрыли нападение спустя более 10 лет

В Ульяновске задержали трех человек, подозреваемых в нападении, совершенном более десяти лет назад. Об этом сообщило управление МВД по региону.

Инцидент произошел в начале 2014 года. Мужчина вместе с подельниками, вооружившись огнестрельным оружием и битами, приехал на перекресток проспектов Созидателей и Филатова. Там они разбили несколько машин.

Затем напали на нескольких человек. Лица скрывали маски, поэтому пострадавшие не смогли их рассмотреть. После налета злоумышленники скрылись. Два человека с огнестрельными ранениями попали в больницу.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым. Недавно сотрудники отдела по делам прошлых лет установили подозреваемых. Правоохранители задержали трех человек. В ходе обысков изъяли два ножа и символику запрещенного экстремистского движения.