Военнослужащий погиб во время учений

Военнослужащий австралийской армии погиб, пятеро пострадали в ходе учений на полигоне на севере Австралии. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
По данным ведомства, инцидент произошел 5 октября 2026 года на полигоне Маунт-Банди. Пятеро военнослужащих получили ранения.
Минобороны заявило, что предоставит дополнительную информацию по мере возможности. Другие подробности не приводятся.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование продолжается.
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