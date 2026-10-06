ВСУ ударили по маршрутке – есть погибшие и пострадавшие

В Запорожской области ВСУ нанесли удар по маршрутке

Сегодня, 6 октября, боевики ВСУ нанесли удар по маршрутному микроавтобусу в Запорожской области. Трагедия случилась в селе Басань Пологовского муниципального округа. В результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области. По предварительным данным, погибли три человека. В том числе водитель маршрутки.

Кроме того, трое пассажиров получили различные травмы. Их госпитализировали.

«Врачи делают всё возможное для их спасения. На месте работают оперативные службы», – рассказал глава региона.

Ранее наше издание сообщало, что 504 БПЛА ВСУ сбили в небе над российским регионом за сутки.

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