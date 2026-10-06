Взрывы прогремели в Харькове и Кировограде

В Харьковской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Также взрыв произошел в Кировограде. Об этом сообщил украинский «24-й канал». В Кировоградской области также объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, в том числе на Северном мосту. В городе неоднократно объявлялась тревога. Информация о пострадавших уточняется.

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