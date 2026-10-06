Зарезавший выгуливавшего собаку мужчину беженец отделался госпитализацией

Как напоминает Sky News, 28-летний водитель такси Давуд Сафи напал с ножом на своего домовладельца Шахзада Фарруха, а затем убил 49-летнего Уэйна Бродхерста в Аксбридже 27 октября прошлого года. Также 14-летний мальчик был ранен после того, как оказался вовлечен в беспорядки, которые начались в доме Сафи в Мидхерст-Гарденс.

Бродхерст, работавший дворником в муниципальном образовании Илинг, выгуливал свою собаку Гарри, когда Сафи нанес ему 14 ударов ножом в голову, шею, грудь и спину.

В понедельник судья Каттс распорядилась поместить Сафи на неопределенный срок в охраняемую больницу для прохождения психиатрической помощи, после того как обнаружила, что в момент нанесения ножевых ранений он находился "в психотическом состоянии".

Судья также рекомендовал депортировать его, заявив, что его "дальнейшее пребывание в Великобритании наносит ущерб стране", но добавил, что окончательное решение остается за министром внутренних дел.

Прокурор Джонатан Лэйдлоу, королевский адвокат, сообщил присяжным, что Броудхерст имел "ужасное несчастье" прогуливаться со своей собакой мимо дома. Он сказал: "Без всякой видимой причины, рациональной или иной, он был зарезан в результате яростного, случайного и совершенно неспровоцированного нападения. Мистер Бродхерст скончался на улице, рядом с ним была собака".

Один из свидетелей описал нападение на болельщика "Ливерпуля" как "кровавую бойню", и суд счел, что Сафи выглядел "одержимым" во время инцидента.

Королевскому суду Саутуорка сообщили, что у афганского беженца за несколько дней до поножовщины ухудшилось психическое здоровье, он страдал манией преследования, полагая, что его семья в заговоре против него.

Суд услышал, что родственники Бродхерста хотели, чтобы Сафи предстал перед судом и был признан виновным в убийстве, но прокуратура приняла его заявление о признании вины по менее серьезному обвинению в непредумышленном убийстве по причине ограниченной ответственности после получения доказательств о его психическом нездоровье. Он также признался в причинении подростку телесных повреждений и хранении огнестрельного оружия и после судебного разбирательства был признан виновным в покушении на убийство Фарруха.

Присяжные не смогли вынести вердикт по более серьезному обвинению в покушении на убийство и были отстранены, отмечает Sky News.

Суд заслушал, что Сафи солгал о своем возрасте, заявив, что ему было 17 лет, когда он прибыл в Великобританию в кузове грузовика в 2020 году, и впоследствии ему было предоставлено убежище в 2022 году.

Как сообщили присяжным, он жил в доме Фарруха в качестве квартиранта и в дни, предшествовавшие нападениям, страдал от галлюцинаций и психоза. Мужчина напал на своего домовладельца в его собственном доме с большим кухонным ножом, прежде чем инцидент выплеснулся на улицу, где одна из свидетельниц, Даниэлла Джарвис, рассказала полиции, что Сафи выглядел "как одержимый".

В своем оглашении приговора Сафи судья Каттс сказала: "Уэйн Броудхерст, мягкий и спокойный человек, к несчастью, в это время выгуливал свою собаку. Когда он вышел из переулка на улицу, вы напали на него и убили в ходе яростного, случайного и совершенно неспровоцированного нападения, нанеся ему не менее 14 ударов ножом".

Близкие убитого теперь опасаются, что Сафи может однажды снова выйти на свободу, если его психическое здоровье улучшится.