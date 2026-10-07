В Казахстане 13-летний мальчик умер на работе в ресторане

В казахстанском Шымкенте 13-летний мальчик умер во время работы в банкетном зале ресторана. Подросток скончался из-за внезапной остановки сердца, связанной с заболеванием, передает Kazinform.

Правоохранители провели расследование после смерти ребенка и установили, что он работал в одном из ресторанов города. При этом владелец заведения нарушил трудовое законодательство и был привлечен к административной ответственности.

В полиции также отметили, что родители погибшего не обращались с жалобой в городской департамент Комитета государственной инспекции труда.

По законам Казахстана, официально трудоустраивать детей младше 14 лет запрещено. Подростки с 14 лет могут заниматься легкой работой с согласия родителей, если она не вредит здоровью и не мешает учебе.

Читайте также: Мать утонувшего в ванне санатория ребенка отказалась искать виноватых