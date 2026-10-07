20-летнего педофила обвинили в обмане подростков ради секса

Американцу предъявили 66 новых обвинений по делу о секс-насилии над школьницами

В американском штате Орегон 20-летнему Итану Боханану предъявили 66 дополнительных обвинений по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Новое обвинительное заключение касается пяти потерпевших в возрасте 15–16 лет. Об этом сообщила прокуратура округа Малтнома.

По версии следствия, Боханан выдавал себя за 16-летнего подростка. Полиция также утверждает, что он использовал вымышленный возраст для участия в молодежных баскетбольных мероприятиях и общения с несовершеннолетними.

Большое жюри одобрило новые обвинения после появления дополнительных потерпевших. В заключение вошли девять эпизодов изнасилования третьей степени, 16 эпизодов сексуального насилия второй степени и пять — третьей степени. Другие пункты связаны с использованием несовершеннолетних при создании материалов сексуального характера и материалами сексуального насилия над детьми.

Это расширение уже существующего дела. В июне Боханану предъявили 25 обвинений, в том числе в сексуальном насилии, нападении и незаконном использовании огнестрельного оружия. Прокуратура и полиция Грешема представили сведения о новых эпизодах на совместной пресс-конференции.

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