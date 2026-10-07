22-летняя королева красоты погибла от удара молнии

В Бразилии 22-летняя королева красоты и модель Ана Беатрис Араужо Феррейра погибла от удара молнии во дворе собственного дома. Об этом сообщает Need To Know.

Трагедия произошла 3 октября в городе Алмас, штат Токантинс. Феррейра находилась в саду вместе с пятилетней племянницей, которой в тот момент расчесывала волосы. Во время начавшегося дождя в девушку ударила молния. Родственники доставили ее в больницу, однако спасти Феррейру не удалось. Ребенок не пострадал.

Феррейра была известной моделью в Алмасе. В июне она получила титул "Королевы родео" на 27-й ярмарке ExpoAlmas. Это звание присуждают девушке, которая, по мнению организаторов, лучше всего воплощает дух праздника и местные традиции.

У Феррейры остались муж и пятилетний сын. Соболезнования ее семье выразили поклонники модели и представители мэрии Алмаса.

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