28 боеприпасов времен войны нашли в котловане дома в Подмосковье

В подмосковной Коломне при подготовке котлована под жилой дом обнаружили 28 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны. Все боеприпасы обезвредили специалисты "Мособлпожспаса".
Опасные находки рабочие обнаружили в микрорайоне Подлипки во время земляных работ. Они сразу сообщили о них в службу 112.
Прибывшие на место взрывотехники осмотрели боеприпасы и установили, что среди них 12 снарядов калибра 122 миллиметра, шесть калибра 45 миллиметров и еще 10 калибра 37 миллиметров.
Специалисты с соблюдением необходимых мер безопасности обезвредили все найденные боеприпасы.
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