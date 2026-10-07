6-месячный младенец умер в семье с восемью детьми в российском регионе

6-месячный младенец умер в семье с восемью детьми в Калининградской области

Полугодовалый мальчик умер в многодетной семье в Калининградской области. Ребенок был восьмым в семье, сообщает "Клопс" со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Трагедия произошла вечером 6 октября в квартире, где проживала семья. По предварительным данным, ребенку стало плохо еще 3 октября. У него наблюдались высокая температура и диарея.

Спустя три дня состояние мальчика резко ухудшилось и он умер. На месте происшествия работали сотрудники полиции, регионального Следственного комитета и прокуратуры.

СК проводит доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства и причины смерти ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, после которой будет принято процессуальное решение.

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