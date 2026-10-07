Адвокату предъявили новые обвинения после рассказа женщины о семи часах пыток

Прокуратура Манхэттена предъявила 44-летнему адвокату Райану Хемфиллу новые обвинения после обращения еще одной женщины. По версии следствия, весной 2024 года он удерживал ее в своей квартире около семи часов, подвергая сексуальному насилию и пыткам.

Потерпевшая познакомилась с Хемфиллом через сайт и затем приехала к нему домой. Как утверждает обвинение, мужчина угрожал ей ножом, привязал к кровати и причинял ожоги раскаленным предметом. Следователи также заявляют, что Хемфилл применял ошейник с электрическим разрядом и неоднократно погружал голову женщины в воду.

По данным прокуратуры, адвокат заставил потерпевшую записать видео, на котором она заявляла о добровольном согласии на происходящее. Впоследствии он якобы убеждал ее, что эта запись не позволит привлечь его к уголовной ответственности.

Женщина решила обратиться в прокуратуру после того, как увидела сообщения о других обвинениях против Хемфилла.

Новый обвинительный акт включает 41 пункт. Среди предъявленных обвинений указаны изнасилование, сексуальное насилие и причинение телесных повреждений.

Ранее Хемфиллу уже предъявили обвинения по 116 пунктам, связанным с предполагаемыми нападениями на шесть женщин в период с октября 2024 года по март 2025 года.

После первого предъявления обвинений в 2025 году адвокат остается под стражей без права освобождения под залог. Расследование продолжается. Вина Хемфилла по новым эпизодам судом не установлена.

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