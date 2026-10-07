Блогер рассказала о новом разводе телефонных мошенников

Телефонные мошенники продолжают кошмарить россиян, белорусов и жителей Средней Азии. Мне позвонила подруга, сама занимающаяся перехватом звонков от аферистов из соседней страны. В скриптах появилось нечто новое.

- Мне удалось перехватить звонок в Беларусь, - рассказывает антимошенница Ольга. - «Жертве» предложили доплатить две тысячи долларов, чтобы ее не похитила местная служба безопасности -- КГБ. Хорошо, что «жертвой» оказалась я и смогла дозвониться до реального человека, который мог пострадать.

Суть развода состоит в следующем. Человеку, который по глупости решил инвестировать деньги в некий банк, звонит сотрудник и предлагает «забыть о своем вложении». «Сотрудник» сообщает, что человек уже под следствием, надо выполнять все его предписания. Иначе посадят на пожизненное.

Если «жертва» говорит, что она ни при чем или начинает подозревать того в мошенничестве, включается второй уровень.

- Мошенники требуют не только вернуть вложенную сумму, обычно около ста долларов, но и дополнительную, полторы - три тысячи долларов. Дескать, «инвестор» переводил через свой счет деньги на спонсирование «врага». Иначе сообщат, куда надо, - продолжает эксперт.

Цель мошенников - напугать жертву и заставить перевести деньги, чтобы больше не трогали.

- Говорят, такое практикуется и в России, - говорит эксперт. - Будьте осторожны: даже если вас уже развели на деньги, не пополняйте больше кассу мошенников. Все ваши деньги сразу уйдут в крипту, и вернуть их будет невозможно. А о своих «вложениях» забудьте, как о страшном сне. И не поддавайтесь на уловки аферистов впредь.