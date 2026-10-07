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Происшествия Сюжет: Новости СВО 2007

Более трех десятков дронов ВСУ сбили на юге России

В Ростовской области сбили более 30 дронов ВСУ

В Ростовской области сбили более 30 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили более 30 беспилотников ВСУ ночью в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны сбили в Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, она будет уточняться.

Ранее сообщалось о массированных атаках дронов на другие регионы. В Подмосковье при атаке БПЛА в ночь с 5 на 6 октября погиб человек, еще шесть пострадали.

На фоне атак временные ограничения вводились в аэропортах Пензы, Тамбова, Самары, Саранска, Ульяновска и Чебоксар.

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Автор:
ГК СК Мост Ростовская область Тамбов Самара Ульяновск Чебоксары
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