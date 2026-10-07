Больничная палата стала местом убийства после пяти ударов огнетушителем

SBS: в Южной Корее пациента осудили на 15 лет за убийство соседа огнетушителем

В Южной Корее мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство соседа по больничной палате. Мужчина напал на спящего пациента с огнетушителем, сообщил 7 октября телеканал SBS.

Преступление произошло 2 августа в больнице длительного ухода в Пхохане. Осужденный подошел к соседу по палате, которому было за 60 лет, и нанес ему пять или шесть ударов огнетушителем.

Пострадавший получил тяжелую травму головы. Его перевезли в другую больницу, однако на следующий день он умер.

В суде установили, что нападавший страдал деменцией. У него возникло бредовое убеждение, что сосед собирается причинить ему вред, поэтому он решил убить его первым.

Защита настаивала, что психическое расстройство существенно влияло на состояние подсудимого, и просила назначить ему принудительное лечение. Суд эту позицию не поддержал.

Как следует из судебных выводов, мужчина подробно помнил обстоятельства нападения и реакцию потерпевшего, а также понимал, что несет ответственность за свои действия.

При вынесении приговора суд учел признание вины и влияние бредовых симптомов на мотив преступления. Родственники погибшего настаивали на строгом наказании.

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