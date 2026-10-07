Бомбу времен Второй мировой войны нашли в порту в Греции

На дне порта Салоники были обнаружены бомбы времен Второй мировой войны. Это произошло во время работ на новом пирсе, сообщил греческий телеканал Mega.

По предварительным данным, подрядчик во время проведения работ на шестом пирсе обнаружил несколько бомб, после чего вызвал специалистов.

В результате во время обследования на дне было обнаружено около тысячи подозрительных предметов, которые характеризуют как возможные военные материалы.

На данный момент неизвестно, являются ли все предметы бомбами или фрагментами, и администрация порта обратилась к государству, чтобы получить помощь в безопасном удалении, идентификации и утилизации.