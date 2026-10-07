Бывшие российские чиновницы провернули миллионную аферу с землей

В Красноярске осудят экс-чиновницу мэрии и её сообщница за аферу с землей

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Перед судом предстанут две жительницы Красноярска 1960 и 1972 годов рождения. Об этом сообщает МВД Медиа.

По версии следствия, организатором выступила 54-летняя бывшая сотрудница отдела землеустройства городской администрации. После увольнения она присвоила чистый бланк свидетельства Горкомзема о праве бессрочного пользования землей.

Чтобы незаконно завладеть муниципальным участком, она привлекла 66-летнюю знакомую, также имевшую опыт работы в этой сфере. Сообщница согласилась оформить объект недвижимости на себя и передала в Росреестр подложные документы.

Для регистрации права собственности женщинам потребовался межевой план. Они обратились к знакомому кадастровому инженеру. Не зная о преступном умысле, специалист подготовила документы по предоставленным координатам без выезда на местность.

В рамках уголовного дела она проходит в статусе свидетеля. В результате махинаций соучастницы незаконно оформили участок в собственность. Ущерб, причиненный администрации города, превысил 1,3 миллиона рублей.

Противоправная деятельность была пресечена в июле 2025 года после обращения местной жительницы, обнаружившей объявление о продаже этого участка за 2,7 миллиона рублей. Злоумышленницы были задержаны и стали фигурантками уголовного дела.

Младшая из них по ходатайству следователя находится под стражей, её сообщница отпущена под подписку о невыезде. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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