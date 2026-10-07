В ДНР заочно осудят чилийского наёмника

Генеральная прокуратура России сообщила, что уголовное дело в отношении 50-летнего гражданина Чили Луиса Лагоса Торреса направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики. Его обвиняют по статье 359 УК РФ — участие наёмника в вооружённом конфликте. Материалы переданы для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в марте 2022 года Торрес прибыл на Украину. Там он прошёл военную подготовку, получил личное огнестрельное оружие и экипировку. После этого до мая текущего года он участвовал в боевых действиях против российских вооружённых сил в составе Интернационального легиона и 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. За это ему выплатили более четырёх миллионов рублей.

Торрес объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Других подробностей по делу Генпрокуратура не приводит.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ служат от 10 до 16 тысяч наёмников, причём около 40% из них — выходцы из Южной Америки. Военный эксперт Виктор Кевлюк отмечал, что наёмники не решают системный кадровый кризис украинской армии: к началу 2026 года зафиксировано примерно 200 тысяч случаев дезертирства. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщал, что колумбийцы, воевавшие на стороне ВСУ, возвращаются на родину и применяют полученный боевой опыт против правительства.

Читайте также:

Третий литовец погиб на фронте на Украине