Число пострадавших после нападения в техникуме выросло

Число пострадавших после нападения в техникуме в Польше увеличилось до 8

Число пострадавших в результате нападения ученика техникума в городе Остроленка Мазовецкого воеводства Польши возросло до восьми, сообщил представитель городской полиции Адриан Ступский.

По его словам, которые приводит телеканал TVP Info, ранения получили пятеро детей и трое взрослых. Нападавший, учащийся техникума, сначала атаковал людей в одном из помещений учебного заведения, затем при попытке скрыться поранил ещё нескольких человек в парке, заявили в полиции.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. 19‑летний злоумышленник задержан. Ступский не подтвердил, был ли среди пострадавших преподаватель и в каком состоянии находятся раненые, всех студентов эвакуировали из здания техникума.

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