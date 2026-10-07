Число пострадавших после нападения в техникуме выросло

Число пострадавших в результате нападения ученика техникума в городе Остроленка Мазовецкого воеводства Польши возросло до восьми, сообщил представитель городской полиции Адриан Ступский.
По его словам, которые приводит телеканал TVP Info, ранения получили пятеро детей и трое взрослых. Нападавший, учащийся техникума, сначала атаковал людей в одном из помещений учебного заведения, затем при попытке скрыться поранил ещё нескольких человек в парке, заявили в полиции.
Ранее сообщалось о семи пострадавших. 19‑летний злоумышленник задержан. Ступский не подтвердил, был ли среди пострадавших преподаватель и в каком состоянии находятся раненые, всех студентов эвакуировали из здания техникума.
Читайте также:
RMF24: 19-летний студент устроил резню в колледже в польском Остроленке