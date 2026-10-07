Дрон ВСУ атаковал автомобиль в регионе РФ, ранен человек

В Белгородской области при атаке ВСУ на машину ранен мужчина

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область в среду, сообщает оперативный штаб региона в своем канале.

Стало известно, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в поселке Ракитное Ракитянского округа, в результате удара пострадал мужчина. У него диагностировали осколочные ранения тазобедренного сустава и грудной клетки, после чего доставили в больницу.

Транспортное средство также получило повреждения.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке ВСУ погиб ребенок, ранены четыре человека.

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