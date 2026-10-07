Дрон ВСУ атаковал трактор в поле, есть погибший

В Курской области механизатор погиб при атаке дрона ВСУ

В Курской области в результате удара ВСУ по работающему в поле трактору погиб мужчина, сообщил глава региона Александр Хинштейн в среду.

В его сообщении уточняется, что дрон квадрокоптерного типа ВСУ нанес удар по трактору в поле между селами Козыревка и Большое солдатское.

В результате удара погиб 40-летний механизатор, уточнил Хинштейн. Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что над Курской областью за сутки уничтожили 160 украинских беспилотников.

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