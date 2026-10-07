Двое мужчин подкараулили россиянку у дома и украли крупную сумму денег

В Петербурге двух мужчин арестовали за ограбление женщины на 3,1 млн рублей

В Петербурге суд отправил под стражу двух мужчин, обвиняемых в крупном ограблении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, фигуранты заранее спланировали преступление, выяснив, где находится и как выглядит жертва. Днём 3 октября у дома по Гражданскому проспекту один из обвиняемых ударил потерпевшую в плечо, чтобы лишить возможности сопротивляться, и похитил более 3,1 миллиона рублей, которые принадлежали другому человеку. После этого нападавший скрылся.

Подозреваемых задержали 5 октября и предъявили им обвинения. В суде фигурант дела просил избрать более мягкую меру пресечения, однако следователь настоял на аресте.

В ходатайстве указано, что мужчина ранее уже был судим, официально нигде не работает и прописан в отдалённом регионе России, где давно не проживает.

Под арестом задержанные пробудут до 4 декабря.

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