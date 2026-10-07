Фура насмерть сбила чинившего на обочине машину россиянина

В Белоярском районе Свердловской области фура насмерть сбила мужчину, чинившего автомобиль на обочине.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 октября около 09:00 на 35-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень.

По данным Госавтоинспекции региона, 47-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга в зоне проведения дорожных работ, не рассчитал габариты. В месте, где организовано сужение проезжей части, он не выдержал безопасный боковой интервал и допустил касательный наезд на стоящий на обочине грузовик Volvo.

В результате удара фура также наехала на 49-летнего мужчину, жителя Республики Дагестан, который находился возле своей машины и устранял неисправность. От полученных травм пострадавший скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

За рулем грузовика MAN находился 47-летний житель Республики Марий Эл. Он пояснил инспекторам, что во время движения отвлекся и заметил человека только в момент наезда.

По факту ДТП назначено расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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