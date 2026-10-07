Граждане Украины перевозили мигрантов из Африки в багажнике

Эстонский новостной портал Delfi сообщил, что в стране задержаны двое граждан Украины, подозреваемых в организации незаконной миграции. По данным издания, 20-летний и 19-летний украинцы 4 октября перевозили нелегальных мигрантов в багажнике автомобиля в Палдиски. Их взяли под стражу.

На время расследования задержанным предстоит провести в тюрьме два месяца. Такая мера пресечения избрана судом. Других подробностей о статусе дела не приводится.

Эстонские пограничники обнаружили в багажнике машины, следовавшей в Швецию, трёх нелегальных мигрантов из Африки. Их поместили в центр содержания задержанных. О дальнейшей судьбе мигрантов не сообщается.

Ранее газета Politico писала, что Евросоюз может направить средства, предусмотренные для бедных стран, на высылку мигрантов. На этом фоне в Эстонии продолжается расследование инцидента с перевозкой нелегалов гражданами Украины.